Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k dopravnímu přestupku

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

V souladu s ustanovením § 4 a následujícími zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obracím se na vás s žádostí o poskytnutí úředního záznamu a fotografie z radaru k přestupku ze dne …, který byl spáchán na ulici … ve směru na obec … . Přestupkovým činem bylo překročení maximální povolené rychlosti.

V případě, že informace nelze poskytnout, prosím o vydání formálního rozhodnutí dle §15 odst. 1 zákona.

…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme požadované dokumenty evidované u dopravního inspektorátu … krajského ředitelství ve spise č. j. … . Jedná se o dokumenty „Záznam o přestupku“ a „úřední záznam“ ze dne … .

Jelikož se daný přestupek netýká Vaší osoby, ani jste k žádosti nedoložila plnou moc, kterou by Vám dotčená osoba, jíž se přestupek týká, k zastupování v dané věci udělila, povinný subjekt v rámci řešení otázky poskytnutelnosti informace kontaktoval dotčenou osobu a tuto vyrozuměl o obsahu žádosti o informace, tedy kdo žádá a co je předmětem žádosti. S ohledem na to Vám požadované dokumenty poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť dotčená osoba výslovně souhlasila s poskytnutím požadovaných informací Vaší osobě v celém rozsahu, včetně osobních údajů a projevů osobní povahy ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ, které dané dokumenty obsahují.

