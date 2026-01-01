Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dopravní situaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se dopravní situace na ulici Datyňská ve Vratimově:
1. Zda je na ulici Datyňská po celé její délce vykonáván pravidelný nebo namátkový dopravní dohled, zejména kontrola dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, a pokud ano, v jakém časovém období a s jakými souhrnnými výsledky.
2. Zda byly v úseku u základní školy zaznamenány přestupky spočívající v jízdě v protisměru, zejména v místě zúžení vozovky. Toto chování řidičů jsem osobně viděl zejména ve večerních hodinách, kdy řidiči se chtějí vyhnout zpomalení v místě zúženi před základní školou Datyňská 690/13 při jízdě ve směru z Horní Datyně do Vratimova.
3. Zda je úsek u základní školy evidován jako rizikový z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
4. Zda je městu nebo Policii ČR známo, že se mateřská škola nachází přibližně 200 metrů pod základní školou ve směru Vratimov náměstí na téže frekventované ulici Datyňská, a že se mezi těmito objekty nenachází žádný přechod pro chodce.
5. Zda jsou s ohledem na výše uvedené skutečnosti plánována nebo zvažována konkrétní dopravně-bezpečnostní opatření na ulici Datyňská, zejména v úseku mezi základní školou a mateřskou školou (např. úsekové měření rychlosti, vyznačení přechodu pro chodce nebo jiné trvalé prvky).
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ a nejprve sdělujeme, že povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názor či vytváření nových informací.
Vzhledem k tomu, že neuvádíte, o jaké časové období se má jednat, jsou Vám k bodům 1 a 2 žádosti poskytnuty informace za rok 2025.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující.
Ad. 1
Ve Vámi uváděné lokalitě na ul. Datyňská ve Vratimově je dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu vykonáván namátkově, a to policisty obvodního oddělení Vratimov a policisty dopravního inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“).
Z dostupných informačních systémů Policie ČR pak dle odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství bylo zjištěno, že ve Vámi požadovaném úseku silnice na ulici Datyňská ve Vratimově bylo v roce 2025 evidováno 5 přestupků za překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Ad. 2
Z vyjádření organizačních článků krajského ředitelství, které vykonávají dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu Ve Vámi uváděné lokalitě, bylo zjištěno, že neevidují přestupky za jízdu v protisměru ve Vámi vymezeném úseku.
Ad. 3
Dle vyjádření DI Ostrava není ulice Datyňská ve Vratimově vedena jako rizikový úsek v rámci dopravního inženýrství tohoto organizačního článku.
Ad. 4, 5
Jak již bylo uvedeno výše, povinný subjekt není povinen poskytovat informace, které se týkají dotazů na názor či vytváření nových informací. Váš dotaz pod bodem č. 4 je právě požadavkem na názor povinného subjektu a dotaz pod bodem 5 je požadavkem na vytvoření nové informace, když je dotaz směřován do budoucna. Navíc dotaz č. 4 spojujete částečně i s dalším povinným subjektem, tedy městem Vratimov. Nemůžeme se tedy ani vyjádřit k tomu „zda je městu známo …“.
Nad rámec uvedeného, z principu dobré správy, lze k bodu č. 4 poskytnout vyjádření DI Ostrava, ze kterého vyplývá, že „zmiňovaná MŠ škola je až ve druhé řadě domů, není na Datyňské, ale na ul. Na Vyhlídce. Na Datyňské u ZŠ a zastávek MHD se nacházejí dva přechody pro chodce (svislé DZ je na reflexním podkladu) s návazností na místo pro přecházení na ul. Na vyhlídce, tedy mimo hlavní silnici Datyňskou.“
K bodu č. 5 lze k Vašemu dotazu na „úsekové měření rychlosti“ uvést, že krajské ředitelství neprovozuje úseková měření rychlosti. Krajské ředitelství, resp. policie ČR pouze určuje místa k měření rychlosti vozidel pro městskou či obecní policii, a to na základě jejich žádostí.
A dále k bodu č. 5 k dotazu na „vyznačení přechodu pro chodce nebo jiné trvalé prvky“ pak lze poskytnout vyjádření DI Ostrava, ze kterého vyplývá, že „dva přechody pro chodce na ul. Datyňské jsou vyznačeny správně, navíc je zde snížena rychlost na 30 km/h (DZ B20a), nachází se zde jak svislé, tak vodorovné DZ "Pozor děti" (A 12b) i na reflexním podkladu se žlutým světlem + Zákaz předjíždění (B 21a).“