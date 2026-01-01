Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dopravní nehodě
zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
přečetl jsem si nyní článek https://www.novinky.cz/clanek/krimi-policiste-v-ostrave-cestou-k-pripadu-bourali-tri-zraneni-40578448 a přijde mi to, jako klasický pokus o křivé jednání, kdy policisté se od začátku snaží svalit vinu na řidiče a učinit jej odpovědným za nehodu, kterou způsobili.
Proto žádám, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, zda:
- byla věc předána Generální inspekci bezpečnostních sborů s ohledem na možné porušení povinnosti řidiče policejního vozidla dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (§ 41 odst. 1 zákona o silničním provozu).
- zda porušení § 41 odst. 1 zákona o policejním provozu prověřuje povinný subjekt
- kdo byl řidičem policejního vozidla (jméno, příjmení a služební číslo)
- jaký byla rychlost jízdy policejního vozidla bezprostředně před střetem
- pod jakým číslem jednacím je tato dopravní nehoda vedena
- zda byl policista, který řídil vozidlo v době střetu, v souvislosti s touto dopravní nehodou postaven mimo službu
Předem vám děkuji za váš čas. Samozřejmě chápu, že policie někdy nabourá, to se stane. Policie plní důležité úkoly, chrání veřejnost před dětmi s maketami kuličkovek, nebo pronásleduje řidiče kvůli zatmaveným oknům. Nicméně, pokud se již policie před samotným uzavřením věci vyjadřuje do médií tak, že viníkem dopravní nehody byl řidič druhého vozidla, nemůže se divit, že se věc stane předmětem zájmu veřejnosti, která si na věc bude chtít udělat vlastní obrázek, a aby byl tento obrázek poctivý a férový, bude vyžadovat příslušné informace.
Informace žádám poskytnout do mé datové schránky v zákonné lhůtě. Pokud by byla informace nebo její číst odmítána, žádám o vydání rozhodnutí a výslovně trvám na "vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů nebo bankovního anebo obchodního tajemství", tzn. nesouhlasím s aplikací první věty § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Společně se stížností podávám také žádost informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v návaznosti na částečně poskytnutou informaci pod č. j. … a to:
- Kdo rozhodl o tom, že věc nebude předána Generální inspekci bezpečnostních sborů?
- Poskytnutí úředního záznamu a fotografií (přestupku/nehody) ze spisu č. j. … .
- Kdo rozhodl o tom že policista, který řídil vozidlo v době střetu, v souvislosti s touto dopravní nehodou nebyl postaven mimo službu.
- Bylo již rozhodnuto o tom, kdo je viníkem nehody? (policista x řidič VW passat) - pokud ano, prosím o poskytnutí informace, kdo je viníkem - pokud ne a probíhá správní řízení, prosím o poskytnutí informace, jakému správnímu orgánu byly podklady postoupeny.
…“
Odpověď:
K výše uvedeným dotazům Vám byla poskytnuta odpověď v dokumentu ze dne 22. 5. 2026 pod č. j. …, proti které jste v zákonné lhůtě dne 2. 6. 2026 podal stížnost podle ust. § 16a odst. 1 písm. c) InfZ.
V rámci této stížnosti namítáte, že Vám v bodě 3 žádosti nebyla poskytnuta informace o jméně a příjmení řidiče služebního vozidla, a dále že nesouhlasíte s vyřízením bodu 4 žádosti.
Povinný subjekt obsah stížnosti posoudil a tuto vyřídil postupem podle ust. § 16a odst. 5 InfZ v rámci tzv. autoremedury.
K bodu 3 žádosti ve znění „kdo byl řidičem policejního vozidla (jméno, příjmení a služební číslo)“, povinný subjekt sděluje, že řidičem služebního vozidla byl … (osobní evidenční číslo Vám již bylo sděleno v odpovědi ze dne 22. 5. 2026 pod č. j. …).
K bodu 4 žádosti ve znění „jaká byla rychlost jízdy policejního vozidla bezprostředně před střetem“ povinný subjekt uvádí, že tato informace Vám poskytnuta nebude. Důvody neposkytnutí jsou předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (v rámci výroku I.), které souběžně zasíláme.
Obsah nové žádosti byl posouzen v souladu s InfZ a povinný subjekt uvádí, že požadované informace Vám lze poskytnout jen z části. V rámci této nové žádosti si povinný subjekt pro lepší přehlednost jednotlivé dotazy označil body 1 až 4.
V režimu InfZ jsou podle ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Povinnost poskytovat informace se podle ust. § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje mimo jiné na dotazy na názory, a vytváření nových informací, do té doby nezaznamenaných.
S ohledem na výše uvedené uvádíme následující.
K bodům č. 1 a 3 žádosti ve znění:
„Kdo rozhodl o tom, že věc nebude předána Generální inspekci bezpečnostních sborů?“,
„Kdo rozhodl o tom že policista, který řídil vozidlo v době střetu, v souvislosti s touto dopravní nehodou nebyl postaven mimo službu“,
povinný subjekt uvádí, že tyto informace Vám nebudou poskytnuty. Jejich neposkytnutí je rovněž předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (v rámci výroku II. bodu 1.), které souběžně zasíláme.
K bodu č. 2 žádosti ve znění:
„Poskytnutí úředního záznamu a fotografií (přestupku/nehody) ze spisu č. j. ….“
povinný subjekt poskytuje požadované dokumenty, a to úřední záznam ze dne 2. 6. 2026 č. j. … a fotografie ze spisu č. j. … .
Dokumenty Vám poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na zákonné výluky uvedené v ust. § 8a odst. 1 InfZ, ust. § 11 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. f) InfZ. Anonymizace uvedených dokumentů je rovněž předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (v rámci výroku II. bodu 2.).
K bodu č. 4 žádosti ve znění:
„Bylo již rozhodnuto o tom, kdo je viníkem nehody? (policista x řidič VW passat) - pokud ano, prosím o poskytnutí informace, kdo je viníkem - pokud ne a probíhá správní řízení, prosím o poskytnutí informace, jakému správnímu orgánu byly podklady postoupeny.“,
povinný subjekt uvádí, že šetření ve věci předmětné dopravní nehody nadále probíhá, o viníkovi dopravní nehody nebylo dosud rozhodnuto.