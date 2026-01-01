Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dokumentům z trestního spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
tímto podávám novou žádost na základě zákona 106/1999 Sb. Vás žádám o:
- poskytnutí fotokopie Usnesení PČR (vč. Odůvodnění) ve věci …, kterým byla věc odložena.
- poskytnutí fotokopie Úředního záznamu Policie ČR k vyhodnocení oznámení a doručených dokumentů.
- Poskytnutí spisového přehledu / obsahu výše uvedeného spisu.“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám poskytujeme níže uvedené dokumenty evidované ve spise č. j. …, a to:
- Usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu ze dne 31. 10. 2025 č. j. …,
- Úřední záznam k vyhodnocení oznámení – pohledávka ve výši ….,- Kč ze dne 14. 3. 2025 č. j. …,
- Úřední záznam k vyhodnocení oznámení – pohledávka ve výši ….,- Kč ze dne 25. 3. 2025 č. j. …,
- Úřední záznam k vyhodnocení oznámení – pohledávka ve výši ….,- Kč ze dne 14. 4. 2025 č. j. …,
- Obsah spisu (soupis dokumentů) ze dne 31. 10. 2025 č. j. … .
Dokumenty Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, a to s ohledem na skutečnost, že v daném trestním řízení č. j. … Vám svědčí právo do uvedeného spisu nahlížet dle ust. § 65 odst. 1 trestního řádu. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření policejního orgánu oddělení hospodářské kriminality Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, jenž vedl trestní řízení.
Na závěr je nutno uvést, že s případnými dalšími požadavky v této věci je vhodné se obracet na organizační článek, který vedl dané trestní řízení, a to mimo režim InfZ.