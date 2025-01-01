Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dokumentům z přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Chtěla bych požádat Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí úředního záznamu a fotografií, které máte pod č. j. … .
Žádám Vás podle zákona č.106/1999 sb.
…“
Odpověď:
Ve věci Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), kterou Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím datové schránky dne …, Vám na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. … ze dne …, kterým podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti ze dne … pod č. j. … a věc vrátil k novému projednání, poskytujeme požadované dokumenty s novým rozsahem anonymizace, než ve kterém Vám byly již dříve poskytnuty. Jedná se o dokumenty evidované u … krajského ředitelství ve spise č. j. …, tedy „záznam o přestupku“, který obsahuje požadované fotografie, a požadovaný „úřední záznam“.
Nový rozsah anonymizace a její zdůvodnění, jsou předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.