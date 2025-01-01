Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dokumentům ve spise
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb
1. Žádám o informaci zda je ve spisu pod č. j. …, zpracovatelem daného spisu a oznámení je policista OOP-Hrabůvky … , opatření Č.j … . ( 3.str.) , Č.j…. . (2.str. ), jedná se o přímí důkaz na … o trestném činu křivé obvinění mé osoby s cílem uvést soudní znalce v omyl .
2. Dále Žádám o informaci kdy se dané důkazy opatření Č.j. … ( 3.str.) , Č.j. … . (2.str. ), přiřadili ke spisu č. j. …
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve Vám sdělujeme, že ačkoliv je Vaše žádost adresována k rukám bývalého vedoucího obvodního oddělení Ostrava - Hrabůvka Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Hrabůvka MŘP“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Dále Vám souhrnně ke všem bodům žádosti sdělujeme následující.
Dle vyjádření současného vedoucího OOP Hrabůvka MŘP jsou Vámi uváděné dokumenty „Opatření o přibrání znalce § 105/1 tr. ř. – psychiatrie, psychologie“ č. j. … a „Doplnění otázek k vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie“ č. j. …, součástí spisového materiálu č. j. … . Tyto dokumenty byly k uvedenému č. j. … připojeny dne … .