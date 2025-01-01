Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k dokumentům ve spise

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb

1. Žádám o informaci zda je ve spisu pod č. j. …, zpracovatelem daného spisu a oznámení je policista OOP-Hrabůvky … , opatření Č.j … . ( 3.str.) , Č.j…. . (2.str. ), jedná se o přímí důkaz na … o trestném činu křivé obvinění mé osoby s cílem uvést soudní znalce v omyl .

2. Dále Žádám o informaci kdy se dané důkazy opatření Č.j. … ( 3.str.) , Č.j. … . (2.str. ), přiřadili ke spisu č. j. …

…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve Vám sdělujeme, že ačkoliv je Vaše žádost adresována k rukám bývalého vedoucího obvodního oddělení Ostrava - Hrabůvka Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Hrabůvka MŘP“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Dále Vám souhrnně ke všem bodům žádosti sdělujeme následující.

Dle vyjádření současného vedoucího OOP Hrabůvka MŘP jsou Vámi uváděné dokumenty „Opatření o přibrání znalce § 105/1 tr. ř. – psychiatrie, psychologie“ č. j. … a „Doplnění otázek k vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie“ č. j. …, součástí spisového materiálu č. j. … . Tyto dokumenty byly k uvedenému č. j. … připojeny dne … .

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 