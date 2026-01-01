Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dokumentu ze spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„1. ŽADATEL DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č. 106/1999 Sb. (DÁLE JEN „INFZ“) POŽADUJE PŘÍMÉ POSKYTNUTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ VE SMYSLU UST. § 6/2 INFZ:
2. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ POVINNÉHO, A TO ZASLÁNÍ ORIGINÁLNÍ KVALITY (CO NEJVYŠŠÍ ROZLIŠENÍ) FOTOGRAFIE Č. 3 (STR. 4) Z POSUDKU Č. J. … Z 27.12.2011 NA MŮJ E-MAIL …
…“
Odpověď:
V rámci krajského ředitelství žádosti podle InfZ obecně vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutno uvést, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt tak podle InfZ poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné.
Dokument evidovaný pod č. j. … byl na základě protokolu o provedeném skartačním řízení fyzicky zničen dne 18. 9. 2023.
S ohledem na výše uvedené Vám požadovaný dokument nelze poskytnout, neboť povinný subjekt tímto nedisponuje.