Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k DN služebního vozidla

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací

Zda dne 27. 7. 2025 došlo k dopravní nehodě hlídky služebního vozidla Policie České republiky s volacím znakem … .

Pokud ano, žádám o sdělení základních informací o této nehodě,

- zejména na čas a přesné místo události,

-stručný popis,

-zda bylo vozidlo vyřazeno z provozu.

Zda v souvislosti s touto událostí došlo k poškození či vyřazení záznamového zařízení (kamerového systému) ve vozidle.

Zda byla k této nehodě vyhotovena úřední dokumentace (např. záznam o dopravní nehodě) a zda je možné ji v anonymizované podobě poskytnout.

…“

Odpověď:

Vaši žádost (doručenou z datové schránky podnikající fyzické osoby) jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutné uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou zaznamenané na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.

Z vyjádření kanceláře ředitele územního odboru Opava krajského ředitelství vyplývá, že dne 27. 7. 2025 nedošlo k dopravní nehodě uvedeného služebního vozidla Policie ČR. S ohledem na uvedené se tak nelze vyjádřit k navazujícím dotazům Vaší žádosti, neboť se pro povinný subjekt jedná o nezaznamenané, resp. neexistující informace.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 