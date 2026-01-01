Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k DN služebního vozidla
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací
Zda dne 27. 7. 2025 došlo k dopravní nehodě hlídky služebního vozidla Policie České republiky s volacím znakem … .
Pokud ano, žádám o sdělení základních informací o této nehodě,
- zejména na čas a přesné místo události,
-stručný popis,
-zda bylo vozidlo vyřazeno z provozu.
Zda v souvislosti s touto událostí došlo k poškození či vyřazení záznamového zařízení (kamerového systému) ve vozidle.
Zda byla k této nehodě vyhotovena úřední dokumentace (např. záznam o dopravní nehodě) a zda je možné ji v anonymizované podobě poskytnout.
…“
Odpověď:
Vaši žádost (doručenou z datové schránky podnikající fyzické osoby) jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutné uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou zaznamenané na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.
Z vyjádření kanceláře ředitele územního odboru Opava krajského ředitelství vyplývá, že dne 27. 7. 2025 nedošlo k dopravní nehodě uvedeného služebního vozidla Policie ČR. S ohledem na uvedené se tak nelze vyjádřit k navazujícím dotazům Vaší žádosti, neboť se pro povinný subjekt jedná o nezaznamenané, resp. neexistující informace.