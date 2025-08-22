Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Dotační podvod COVID
Kriminalisté rozkryli organizovanou skupinu, která získávala peníze z dotačního programu, jehož cílem bylo kompenzovat pokles podnikatelských příjmů v důsledku protipandemických opatření Vlády ČR. Celkem stíhají více než tři desítky osob s celkovou škodou bezmála sto milionů korun.
Kriminalisté z 3. oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy získali v roce 2021 od Finančního analytického úřadu informace týkající se podezření z podvodného jednání. Policisté se začali podnětem okamžitě zabývat a díky velmi dobré a usilovné práci se jim podařilo odhalit pětičlennou organizovanou skupinu osob, jejichž členové jsou podezřelí, že v průběhu osmi měsíců se ve více než padesáti případech dopustili dotačního podvodu, a to za pomoci domluvených osob tzv. „bílých koní“. Jejich jménem byly neoprávněně podávány dotační žádosti v dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY, jenž byl vyhlášen ke kompenzaci poklesu podnikatelských příjmů v důsledku pandemických opatření Vlády ČR. Členové organizované skupiny takto s cílem vlastního obohacení zneužili tehdejšího stavu mimořádného ohrožení a všeobecné snahy uchránit obyvatele před negativními dopady pandemie a krizových opatření tím, že v dotačních žádostech uváděli zcela zkreslené údaje o hospodářských výsledcích žadatelů. Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s.r.o. zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli COVIDu. Jedním z příkladů je žádost živnostníka vykonávající malířské práce, který vykázal za období dvou měsíců smyšlené výdaje přes tři a půl milionů korun a příjem pouhých 22 tisíc, za což požadoval kompenzaci více než 2 miliony korun. Další žadatel podnikal kupříkladu v autodopravě a obdobně vykazoval dramatický pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. Zažádáno bylo i za řadu firem, přičemž většina reálně nevykonávala žádnou činnost. V průměru se tak na úkor státního rozpočtu a skutečně zasažených podnikatelů pokoušeli každou žádostí vylákat dotaci v průměrné výši 1,7 milionu korun, přičemž reálně tímto způsobili České republice škodu překračující sedmadvacet milionů korun a o dalších více než šestašedesát milionů korun se pokusili. Protiprávně získané finanční prostředky se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími osobami vyvést a ukrýt, čímž se mohli dopouštět legalizace výnosů z trestné činnosti. Právě díky dobré práci policistů z odboru hospodářské kriminality se podařilo zajistit část finančních prostředků, které byly v rámci dotace vyplaceny, ale stále zůstaly ještě na účtech podezřelých. Do této chvíle se kriminalistům podařilo cestou mezinárodně právní pomoci zajistit i nemovitost zakoupenou v jednom z přímořských států v hodnotě vyšších jednotek milionů korun.
V rámci koordinované akce několika týmů kriminalisté na konci dubna letošního roku, v jeden okamžik, zadrželi celkem čtyři osoby, které jsou považovány za hlavní organizátory. Ti byli obviněni z trestného činu dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti a na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 byli vzati do vazby, aby nedošlo k ovlivňování svědků a spoluobviněných. Z vazby však byly rozhodnutím nadřízeného soudu později propuštěni. V případě prokázání viny a odsouzení hlavním organizátorům hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let. Dále kriminalisté zahájili trestní stíhání dalších třiceti osob, které se na trestné činnosti podíleli a nyní jsou taktéž podezřelí z výše uvedených trestných činů.
mjr. Eva Kropáčová
22.8.2025