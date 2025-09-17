Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Dostal zprávu od syna
Muže z Hranicka oklamal falešný syn, který ho obral o téměř 60 tisíc korun.
V úterý 16. září se na policisty v Hranicích obrátil 63letý muž, který se stal obětí podvodníka. Oznamovatel obdržel SMS zprávu od domnělého syna. Následně komunikace probíhala prostřednictvím WhatsAppu, kde mu údajný syn tvrdil, že má rozbitý telefon a nutně potřebuje zaplatit jednu fakturu. Poškozený legendě uvěřil a v domnění, že pomáhá svému synovi, tak uhradil fakturu za téměř 60 tisíc korun. Se zasláním dalších peněz však už nesouhlasil a zkontaktoval se se synem, který ho však o peníze nežádal.
Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který dle trestního zákoníku hrozí až dva roky za mřížemi.
Podobné podvody se stále objevují. Kyberšmejdi dokážou být velmi přesvědčiví a zaslané zprávy zdokonalují. Dokonce využívají i emotikony a stále častěji je psaný text bez chyb. Proto apelujeme na občany, aby si informace vždy ověřili telefonicky. Ptejte se na věci, které může znát jen skutečný příbuzný.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
17. září 2025Falešná famílie