Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dostal chuť na víno, tak si ho ukradl
Muži, který v prodejně ukradl víno, jablonečtí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 41letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 4. ledna letošního roku v prodejně v ulici Na Vršku v Jablonci nad Nisou. Tehdy odpoledne po půl třetí hodině přišel do uvedeného obchodu, kde odcizil láhev a plechovku vína v celkové hodnotě 120,- Kč. Toto zboží si vložil do svého batohu a kolem pokladen prošel bez zaplacení. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za takový skutek v uplynulých třech letech dvakrát Okresním soudem v Chrudimi pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
23. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí