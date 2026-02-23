Policie České republiky  

Dostal chuť na víno, tak si ho ukradl

Muži, který v prodejně ukradl víno, jablonečtí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu. 

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 41letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 4. ledna letošního roku v prodejně v ulici Na Vršku v Jablonci nad Nisou. Tehdy odpoledne po půl třetí hodině přišel do uvedeného obchodu, kde odcizil láhev a plechovku vína v celkové hodnotě 120,- Kč. Toto zboží si vložil do svého batohu a kolem pokladen prošel bez zaplacení. Podezřelý se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za takový skutek v uplynulých třech letech dvakrát Okresním soudem v Chrudimi pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.


23. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

