Dopravní výchova v praxi

Žáci 5. ročníků neratovických základních škol předvedli znalosti z dopravní výchovy v praxi. 

Koncem dubna se děti zúčastnily teoretické části a to programu s názvem„Mimořádná událost aneb bezpečně v dopravě“, jenž se uskutečnil v budově Obvodního oddělení Neratovice. Děti si zopakovaly bezpečnostní desatero v dopravě, správné přecházení vozovky, dozvěděly se, jaká je povinná výbava kola/koloběžky a jak si správně nasadit cyklistickou helmu.

Na tento program navazovala praktická část, která proběhla od 4.5. – 6.5. a od 11.5. – 13.5.2026 na dopravním hřišti v Neratovicích. Žáci zde měli prokázat své vědomosti, aby mohli získat „průkaz malého cyklisty“. Nejdříve vyplnili test z dopravní výchovy a následně se přemístili na hřiště, ať již v rolích chodců nebo cyklistů za dozoru policejních preventistek Územního odboru Mělník a strážníků Městské policie Neratovice. Cyklisté projížděli křižovatkami, reagovali na dopravní značky a učili se náležitě zařazovat do provozu. V rolích chodců si naopak procvičili bezpečné přecházení a správné vyhodnocování dopravní situace.

Praktická část je vždy klíčová. Teorie je důležitá, ale teprve při reálném pohybu si děti uvědomí, jak snadno může dojít k chybě.

Dopravní výchova má smysl. Děti patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Často ještě nedokáží odhadnout rychlost projíždějícího vozidla nebo reagovat na nenadálou situaci, a proto je důležité se věnovat dopravní výchově již od útlého věku. Správně osvojené návyky mohou v budoucnu zabránit vážným dopravním nehodám.

Většina z dětí prokázala dobré znalosti, ale i zodpovědné chování, což byla pro nás pozitivní zpráva.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
15.5.2026

