Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů

CHOMUTOVSKO - Klání se po delší době konalo znovu v Chomutově.

V minulém týdnu se na nově zrekonstruovaném Dětském dopravním hřišti v Chomutově uskutečnilo oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které se v posledních letech konalo v Kadani.

Soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy, se letos zúčastnilo celkem 88 soutěžících z 15 přihlášených škol z okresu Chomutov. Žáci soutěžili ve čtyřčlenných družstvech ve dvou věkových kategoriích. V první kategorii byla družstva složena ze dvou chlapců a dvou dívek ve věku 10 až 12 let, ve druhé kategorii měla družstva stejný počet chlapců a dívek, avšak ve věku od 12 do 16 let.

Všichni soutěžící absolvovali čtyři disciplíny, rozdělené do teoretické a praktické části. V rámci teorie si žáci napsali test z pravidel provozu na pozemních komunikacích. Teoretické znalosti si pak mohli vyzkoušet v praxi, a to při jízdě po dětském dopravním hřišti podle předpisů, což byla jedna z disciplín praktické části. Své dovednosti soutěžící dále předváděli při „jízdě zručnosti“ a při praktickém uplatnění zásad poskytování první pomoci.

Na prvním místě v kategorii mladších žáků se umístilo družstvo ze Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683. Vítěznou příčku mezi staršími žáky pak získalo družstvo kadaňské Základní školy Rudolfa Koblice.

Přestože nám počasí nepřálo a čtvrteční soutěžení bylo ve znamení deštivého počasí, věříme, že si mladí cyklisté i tentokrát soutěž užili. Každopádně si každý z nich zaslouží pochvalu i uznání za snahu a nasazení při plnění disciplín a za předvedené výkony.

Vítězná družstva budou reprezentovat okres v krajském kole, které se uskuteční ve Varnsdorfu ve dnech 20.-21. května 2025. Držíme jim palce!

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. dubna 2025

