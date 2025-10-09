Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní situace během 135. Velké pardubické

Dbejte pokynů policistů a buďte ohleduplní. 

V něděli 12. října 2025 proběhne již 135. Velké pardubické. V souvislosti s tím budou policisté dohlížet na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost dopravy v okolí dostihového závodiště. 

Žádáme všechny návštěvníky, řidiče a každého, kdo se bude v neděli pohybovat v okolí závodiště o trpělivost, schovívavost a hlavně o respektování dopravního značení, pokynů policistů a pořadatelské služby.

Informace k dopravě a parkování

9. října 2025
por. Mgr. Dita Holečková  

