Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravní situace a parkování v Benátkách nad Jizerou
Reakce Policie České republiky na současnou situaci.
Policie České republiky si je vědoma, že současná dopravní situace v Benátkách nad Jizerou je mimořádně složitá. Je to dáno především probíhajícími klíčovými dopravními stavbami, které významně omezují průjezdnost města, dostupnost parkovacích míst i běžné fungování místních obyvatel.
Vzhledem k četným dotazům a komentářům občanů bychom rádi uvedli několik skutečností na pravou míru:
Policie postupuje nestranně a podle zákona
Policie České republiky nepostupuje selektivně – tedy nezaměřuje se na určitou skupinu obyvatel ani na konkrétní část města. Policisté kontrolují situaci napříč celým územím Benátek nad Jizerou podle aktuálních potřeb a kapacit, a vždy v souladu se zákonem o silničním provozu.
Policie rovněž „nepracuje na objednávku“ vedení města ani žádného jiného subjektu. Všechny úkony jsou vedeny výhradně z důvodu zajištění bezpečnosti, plynulosti dopravy a ochrany života, zdraví a majetku.
Podněty od občanů a následné prověřování
Policie je ze zákona povinna prošetřit každý podnět, který občané podají – ať už osobně, telefonicky či prostřednictvím systému dopravních přestupků. Takové oznámení ale nikdy nevede automaticky k udělení pokuty – policisté situaci vždy osobně prověřují a vyhodnocují konkrétní okolnosti.
Rozsah činnosti a kapacitní možnosti
Policie ČR nemůže kapacitně pokrývat všechny části města nepřetržitě. Výkon služby je zajišťován podle aktuálních událostí, naléhavosti případů a dostupných hlídek.
Současně je třeba si uvědomit, že v posledních letech došlo k výraznému nárůstu počtu registrovaných vozidel, což se zásadně promítá do dopravní zátěže i počtu přestupků. Policie se proto zaměřuje především na případy, které bezprostředně ohrožují bezpečnost nebo plynulost provozu.
Dopravní značení a řešení parkování
Je zřejmé, že současný nedostatek parkovacích míst je především důsledkem probíhajících staveb a dopravních omezení. Změny dopravního režimu (např. úpravy jednosměrek, zřízení parkovacích zón nebo obytných oblastí) může provádět pouze město jako správce komunikace. Policie zde poskytuje stanoviska z hlediska bezpečnosti provozu.
Poškozování vozidel a vandalismus
Pokud dojde k poškození vozidla nebo k protiprávnímu jednání, doporučujeme vše bezodkladně oznámit policii.
Závěrem:
Policie ČR si plně uvědomuje, že aktuální dopravní situace v Benátkách nad Jizerou je pro občany velmi náročná. Přesto je nezbytné, aby všichni účastníci provozu dodržovali dopravní předpisy. Jedině tak lze i v obtížném období zajistit bezpečnost a plynulost dopravy.
Děkujeme všem obyvatelům za pochopení, trpělivost a spolupráci.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
13. října 2025