Dopravní referent
KŘP hl. m. Prahy, automobilní odbor, oddělení opravárenství, sk. technické údržby vozidel Ďáblice – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha - Ďáblice, Ďáblická 524/64
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- kontroly služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) při předávání do opravy nebo k servisní prohlídce
- přebírání SDP po opravě a provedené servisní prohlídce
- přistavování vozidel na technické prohlídky (STK), měření emisí
- přeprava náhradních dílů pro technické údržby vozidel ze skladu ZS pro MV
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s elektronickým evidenčním systémem Autoevidence
- práce s PC (MS Office), práce v síti INTRANET
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 8 se mzdou 27.000,- Kč – 29.000,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 400,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 roky,
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravovaní
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz sk. B
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až čtvrtek 7:00 – 16:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 31. 3. 2026
- možnost nástupu: 1. 4. 2026 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ??, nebo miroslav.kus@pcr.cz s předmětem „dopravní referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího Automobilního odboru, tel. číslo: 974 823 244.