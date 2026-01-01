Dopravní referent

KŘP hl. m. Prahy, automobilní odbor, oddělení opravárenství, sk. technické údržby vozidel Ďáblice – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha - Ďáblice, Ďáblická 524/64
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • kontroly služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) při předávání do opravy nebo k servisní prohlídce
  • přebírání SDP po opravě a provedené servisní prohlídce
  • přistavování vozidel na technické prohlídky (STK), měření emisí
  • přeprava náhradních dílů pro technické údržby vozidel ze skladu ZS pro MV
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s elektronickým evidenčním systémem Autoevidence
  • práce s PC (MS Office), práce v síti INTRANET

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 8 se mzdou 27.000,- Kč – 29.000,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • benefity – příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění 400,-Kč v případě práce v resortu MV ČR minimálně 3 roky,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravovaní

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičský průkaz sk. B

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až čtvrtek 7:00 – 16:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 31. 3. 2026
  • možnost nástupu: 1. 4. 2026 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ??, nebo miroslav.kus@pcr.cz s předmětem „dopravní referent“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího Automobilního odboru, tel. číslo: 974 823 244.

