Dopravní referent
KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha IV – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 4, Sdružení 1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- plánování a zajišťování servisních prohlídek služebních dopravních prostředků, převoz služebních dopravních prostředků do opraven a zpět z oprav, zajišťování emisí a technické kontroly
- vedení dokumentace a zpracovávání hlášení, které souvisí se zajištěním provozu služebních dopravních prostředků
- vkládání dat do systému Autoevidence
- provádění fyzických prohlídek vozidel po nehodě a zpracování administrativy spojené s dopravními nehodami
- zajišťování převozu majetku mezi sklady a útvary
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 20.080,- Kč – 28. 660,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- znalost práce na PC, technika administrativy
- schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- práce v kolektivu
- komunikativní schopnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe na obdobné pozici
- vstřícnost, flexibilita,
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba - pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin týdně
- možnost nástupu: 1. 2. 2026
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu andrea.moravcova1@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha4@pcr.cz s předmětem „dopravní referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha IV, tel. číslo: 974 854 990 , 607 003 848.