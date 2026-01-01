Policie České republiky  

Dopravní referent

KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha IV  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 4, Sdružení 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • plánování a zajišťování servisních prohlídek služebních dopravních prostředků, převoz služebních dopravních prostředků do opraven a zpět z oprav, zajišťování emisí a technické kontroly
  • vedení dokumentace a zpracovávání hlášení, které souvisí se zajištěním provozu služebních dopravních prostředků
  • vkládání dat do systému Autoevidence
  • provádění fyzických prohlídek vozidel po nehodě a zpracování administrativy spojené s dopravními nehodami
  • zajišťování převozu majetku mezi sklady a útvary

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 20.080,- Kč – 28. 660,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • znalost práce na PC, technika administrativy
  • schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
  • práce v kolektivu
  • komunikativní schopnost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe na obdobné pozici
  • vstřícnost, flexibilita,
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba -  pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin,  pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin týdně
  • možnost nástupu: 1. 2. 2026
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu andrea.moravcova1@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha4@pcr.cz s předmětem „dopravní referent“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha IV, tel. číslo: 974 854 990 , 607 003 848.

