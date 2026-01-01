Dopravní referent
KŘP hl. m. Prahy, ekonomický odbor, ekonomické oddělení OŘ Praha II – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 2 – Sokolská 36 - 38
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování pravidelné údržby služebních dopravních prostředků, technických prohlídek a kontrol vozidel
- referentské práce, vedení evidence v IS Autoevidence
- převozy vozidel do oprav a jejich zpětné vyzvedávání
- rozvozy majetku mezi sklady a útvary, kurýrní činnost
- práce s PC, práce v síti INTRANET
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 21.890,- Kč – 31.240,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.200,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- příspěvek zaměstnavatele na stravování a další benefity FKSP
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost práce na PC, technika administrativy
- schopnost samostatně pracovat, pečlivost, spolehlivost
- práce v kolektivu
- komunikativní schopnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe na obdobné pozici
- vstřícnost, flexibilita,
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- hlavní pracovní poměr - pracovní úvazek 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 22 4. 2026
- možnost nástupu: 1. 6. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.eo.praha2@pcr.cz, nebo renata.novotna2@pcr.cz předmětem „dopravní referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha II, tel. číslo: 974 852 050, 731 553 292.