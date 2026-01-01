Dopravní přestupky spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal následujících informací:
“1) Kolik přestupků v dopravě dle ustanovení § 125c odst.1 písm. f) bodu 2,3,4 zák. č. 361/2000 Sb., řešila policie ČR v jednotlivých krajích České republiky za rok 2024 a 2025?
2) Kolik přestupků v dopravě dle ustanovení § 125c odst.1 písm. f) bodu 2,3,4 zák. č. 361/2000 Sb., řešila policie ČR v jednotlivých krajích České republiky za rok 2021,2022,2023?
3) Kolik pokut bylo v jednotlivých krajích za tyto přestupky v každému z výše uvedených let, tedy v roce 2021,2022,2023,2024,2025 celkem uloženo?
4) Kolik se v jednotlivých krajích za rok 2021,2022,2023,2024,2025 vybralo celkem peněz uložením příkazu na místě?“
Policie České republiky poskytla žadateli v příloze požadované informace v požadovaném členění. Příloha obsahuje statistické údaje evidované službou dopravní policie ve třech tabulkách. Tabulka č. 1 zahrnuje počty pokut uložených příkazem na místě, tabulka č. 2 celkovou výši pokut uložených příkazem na místě a tabulka č. 3 počty dopravních přestupků, které jsou předmětem žadatelova zájmu a které byly oznámeny či předány orgánům příslušným k jejich vyřízení.
Vysvětlivky k tabulkám:
KRPA – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
KRPS – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
KRPC – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
KRPP – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
KRPK – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
KRPU – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
KRPL – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KRPH – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
KRPE – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
KRPJ – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
KRPB – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KRPZ – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
KRPM – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
KRPT – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
SOD PP ČR – speciální oddělení dohledu ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky
PhDr. Jiří Vokuš, 6. května 2026