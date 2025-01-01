Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dopravní policisté z Nymburka se zaměřili na viditelnost chodců a cyklistů
V uplynulých dnech proběhla na území okresu Nymburk preventivně-bezpečnostní akce s názvem „VIDITELNOST“, kterou zrealizovali nymburští dopravní policisté ve spolupráci s policejním preventistou a zástupci BESIP.
Cílem akce bylo zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se na komunikacích zejména v době snížené viditelnosti – tedy za tmy, mlhy nebo deště. Policisté kontrolovali především povinnou výbavu cyklistů, správné osvětlení jízdních kol a viditelnost chodců, kteří se pohybují po silnicích mimo obec.
Během akce bylo zkontrolováno několik desítek cyklistů. Dva z nich byli pokutováni za jízdu bez ochranné přilby, další pak za nedostatky v povinné výbavě. Policisté také zjistili jeden přestupek u chodce, který se po silnici pohyboval bez reflexních prvků.
Kromě cyklistů a chodců se policisté zaměřili i na ostatní účastníky silničního provozu. Pokutováno bylo několik řidičů osobních vozidel a také dva řidiči nákladních automobilů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu na území města Nymburk.
Součástí akce byla i osvěta – policisté společně s BESIP rozdávali reflexní pásky a reflexní samolepky těm účastníkům provozu, kteří měli svou výbavu v pořádku a dbali na bezpečnost.
Dopravní policisté připomínají, že být vidět znamená být v bezpečí. Doporučují proto nejen dodržovat předepsané povinnosti, ale také používat reflexní a světelné prvky nad rámec zákona, které mohou výrazně přispět k prevenci dopravních nehod.
Být vidět znamená dát ostatním šanci tě ochránit.