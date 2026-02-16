Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dopravní policisté kontrolovali nákladní vozidla
Odhalili přetížená vozidla, nedodržování sociálních předpisů, závady na vozidlech, špatný technický stav a další porušení zákonných pravidel. Uložili kauce ve výši téměř 140 tisíc korun.
Další dopravně bezpečnostní akce proběhla v minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek na území Plzeňského kraje a v hledáčku dopravních policistů se ocitla nákladní vozidla a jejich řidiči.
Při samotné kontrole nákladních vozidel policisté stahují přes čtečku tachografu a následně kontrolují činnost řidiče a vozidla za dobu až 56 dnů zpětně. Dále zjišťují dodržování přestávek doby jízdy řidiče a jeho doby jiné práce, což může být doba naložení a složení nákladu nebo údržba vozidla. U řidiče dále kontrolují jeho dodržování doby stanovené sociálními předpisy, které zaručují, že by neměl jet bez odpočinku a nepřesáhne danou dobu řízení. Kontrolou projdou i doklady k nákladu a následně i náklad samotný s důrazem na jeho upevnění k vozidlu. Nedílnou součástí policejní činnosti je také kontrola technického stavu vozidla a platnosti dokladů předepsaných k řízení a provozu vozidla.
K silniční kontrole policisté zastavili celkem 65 nákladních vozidel (čtyři z nich přepravovaly nebezpečné věci v režimu ADR). U devíti vozidel policisté zjistili závadu a odhalili na 19 porušení sociálních předpisů. Policisté uložili sedm pokut v příkazním řízení na místě v hodnotě přes osm tisíc korun, sedm provozovatelů vozidel oznámili k příslušnému správnímu úřadu k projednání a uložili dvě kauce v celkové hodnotě 40 tisíc korun.
Během této akce policisté prováděli také kontrolní vážení nákladních vozidel. U všech sedmi natipovaných vozidel odhalili jejich přetížení. Uložili sedm pokut v příkazním řízení na místě v hodnotě 63 tisíc korun a stejný počet oznámení provozovatelů předali na správní orgán k projednání. Všechna zastavená vozidla nemohla pokračovat dál v cestě, neboť policisté zakázali řidičům další jízdu a ještě jim uložili kauce v celkové výši 99 tisíc korun.
Ani osobní vozidla a jejich řidiči neunikli pozornosti policistů. U 197 zastavených vozidel odhalili na 34 přestupků. V 18 případech řidiči vyjeli na silnice s vozidly ve špatném technickém stavu, devět řidičů překročilo povelenou rychlost mimo obec, dva řidiči během jízdy drželi hovorové zařízení a dále ještě policisté řešili další přestupkové jednání. Během silničních kontrol se podařilo vypátrat čtyři osoby, které se nacházely v celostátním pátrání.
por. Ing. Eva Červenková
16. února 2026