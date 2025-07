Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravní policisté hledají svědky nehody

ZLÍNSKO: 8.7.2025, cyklostezka Zlín - Prštné.

V úterý 8. července v 15:50 hodin došlo na ulici Jateční ve Zlíně – Prštném k nehodě cyklisty. Při jízdě směrem do centra města se jeden cyklista pokusil předjet jiné jízdní kolo s cyklovozíkem. Tento manévr však nezvládl, narazil do zábradlí a havaroval. Zraněného osmatřicetiletého cyklistu převezli záchranáři do nemocnice. Cyklista neměl při jízdě nasazenou přilbu.

Dopravní policisté žádají všechny svědky této události, aby se ozvali na linku dopravního inspektorátu na telefonním čísle 974 666 259 nebo na tísňovou linku policie 158.

Děkujeme za spolupráci.

Nezapomeňte, že přilba není jen módní doplněk, ale ochrana, která může zachránit zdraví nebo život.

17. července 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

