Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní omezení v Náchodě
Policie ČR nasazuje maximální kapacity k zajištění průjezdnosti.
V souvislosti s nadcházející nejnáročnější etapou výstavby obchvatu města – výstavbou okružní křižovatky u státní hranice – dojde v období od 4. května do 14. června 2026 k výraznému omezení dopravy na silnici I/33. Policie České republiky proto přijala mimořádná opatření s cílem minimalizovat riziko dopravního kolapsu a zachovat co nejvyšší možnou plynulost silničního provozu.
Jsme si plně vědomi závažnosti situace i možných negativních dopadů na obyvatele města a tranzitní dopravu. Z tohoto důvodu situaci nepodceňujeme a do terénu nasazujeme posílené policejní hlídky.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve spolupráci s územním odborem Náchod vyčlenilo pro uvedené období zvýšený počet policistů, kteří se budou podílet na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Hlavním cílem je zachování maximální možné průjezdnosti a bezpečnosti na dotčených úsecích.
Přijatá opatření zahrnují zejména:
- Posílení výkonu služby - v kritických časových úsecích a na nejvíce exponovaných místech budou nasazeny hlídky dopravní i pořádkové policie.
- Aktivní monitoring dopravy – dopravní situace budeme průběžně sledovat. V případě potřeby budeme ve spolupráci se zástupci stavební firmy zajišťující řízení dopravy operativně upravovat intervaly kyvadlové dopravy. Upozorňujeme, že osoby řídící dopravu mají pravomoc zastavovat vozidla.
- Úzkou koordinaci všech dotčených složek - spolupracujeme s Městskou policií Náchod a se zástupci stavební firmy. Cílem je jednotný a rychlý postup při řešení vznikajících kolon.
- Zajištění priority pro IZS - absolutní prioritou zůstává zachování průjezdnosti pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Jakékoli zdržení sanitek, hasičů či policistů může mít zásadní následky.
- Prostřednictvím společného centra policejní a celní spolupráce byla informace předána Polské republice, aby i polští občané byli předem upozorněni na komplikovanou dopravní situaci.
I přes maximální nasazení všech složek bude dopravní situace v Náchodě vyžadovat zvýšenou míru trpělivosti. Obracíme se proto na všechny účastníky silničního provozu s následujícími výzvami:
- Nevjíždějte do křižovatek, pokud za nimi nemůžete pokračovat v jízdě. Zablokování jediné křižovatky či okružní křižovatky může spustit dominový efekt a ochromit dopravu v celém městě.
- Udržujte plynulost provozu. Nevytvářejte zbytečné mezery, zároveň se však plně soustřeďte na řízení.
- Respektujte pokyny policistů a osob pověřených řízením dopravy. Jejich pokyny mají v této situaci přednost před dopravním značením.
- Zvažte alternativní trasy. Pokud je to alespoň trochu možné, doporučujeme se Náchodu v uvedeném období vyhnout a využít jiné hraniční přechody.
„Víme, že následující týdny budou pro obyvatele města i tranzitní dopravu velmi náročné. Nejsme na místě pouze jako dozor, ale především proto, abychom aktivně pomohli městu toto období zvládnout s co nejmenšími dopady na plynulost dopravy. Prosíme veřejnost o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost,“ uvedl plk. Mgr. Radek Bohuslav, ředitel územního odboru Policie ČR Náchod.
Zároveň upozorňujeme, že Kladská ulice v prostoru bývalé celnice zůstává i nadále uzavřena. Aktuální informace, včetně on‑line přenosů z webkamer, jsou k dispozici na webových stránkách města a na jeho sociálních sítích.
por. Karolína Macháčková
27.4.2026