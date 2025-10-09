Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní nehody na silnicích Královéhradeckého kraje

Nepozornost, zvýšená únava a nepřiměřená rychlost – apelujeme na zvýšenou opatrnost. 

V uplynulých dnech došlo na silnicích Královéhradeckého kraje k několika dopravním nehodám, při nichž sehrála roli nepřiměřená rychlost, nepozornost řidičů a nevhodné reakce na dopravní situaci. Během tohoto víkendu řešili královéhradečtí dopravní policisté 12 dopravních nehod.

Nehoda u obce Výrava (09.10.2025)

K první události došlo dne 9. října 2025 v ranních hodinách na silnici II/308 v katastru obce Výrava. Dle prvotního šetření řidička osobního vozidla Škoda Fabia nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, dostala smyk a střetla se s protijedoucím vozidlem značky Mitsubishi. Řidičky obou vozidel byly převezeny do Fakultní nemocnice Hradec Králové k ošetření. Alkohol byl u jedné z řidiček vyloučen dechovou zkouškou, u druhé byl nařízen odběr krve. Celková škoda byla odhadnuta na více než 700 tisíc korun.

Havárie u obce Lejšovka (10.10.2025)

Dne 10. října 2025 večer došlo na silnici III/3089 v katastru obce Lejšovka k havárii osobního vozidla Škoda Octavia, jehož řidička zřejmě vlivem mikrospánku vyjela mimo komunikaci a havarovala v přilehlém poli. Vozidlo se převrátilo přes střechu, řidička byla převezena do nemocnice. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla odhadnuta na cca 200 tisíc korun.

Nehoda u obce Smržov (12.10.2025)

Třetí událost se odehrála dne 12. října 2025 brzy ráno, opět na silnici III/3089 u obce Smržov. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia měl uvést, že se vyhýbal lesní zvěři, přičemž vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Po nehodě místo opustil, ale následně se na výzvu policie vrátil. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle a přírodním porostu byla odhadnuta na cca 31 tisíc Kč.

Ve všech případech nebyla jako příčina nehody zjištěna technická závada vozidla. Veškeré okolnosti a příčiny dopravních nehod vyšetřují královéhradečtí dopravní policisté.  

V souvislosti s výše uvedenými dopravními nehodami upozorňujeme všechny řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti při jízdě. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost aktuálním povětrnostním podmínkám, vyvarovat se řízení v únavě, plně se věnovat provozu a v případě nehody postupovat dle zákona. Prevence a ohleduplnost jsou nezbytné pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

por. Bc. Martina Jandová
13.10.2025

Odkazy do noveho okna

DN

DN 

Detailní náhled

DN

DN 

Detailní náhled

DN

DN 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 