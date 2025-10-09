Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní nehody na silnicích Královéhradeckého kraje
Nepozornost, zvýšená únava a nepřiměřená rychlost – apelujeme na zvýšenou opatrnost.
V uplynulých dnech došlo na silnicích Královéhradeckého kraje k několika dopravním nehodám, při nichž sehrála roli nepřiměřená rychlost, nepozornost řidičů a nevhodné reakce na dopravní situaci. Během tohoto víkendu řešili královéhradečtí dopravní policisté 12 dopravních nehod.
Nehoda u obce Výrava (09.10.2025)
K první události došlo dne 9. října 2025 v ranních hodinách na silnici II/308 v katastru obce Výrava. Dle prvotního šetření řidička osobního vozidla Škoda Fabia nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, dostala smyk a střetla se s protijedoucím vozidlem značky Mitsubishi. Řidičky obou vozidel byly převezeny do Fakultní nemocnice Hradec Králové k ošetření. Alkohol byl u jedné z řidiček vyloučen dechovou zkouškou, u druhé byl nařízen odběr krve. Celková škoda byla odhadnuta na více než 700 tisíc korun.
Havárie u obce Lejšovka (10.10.2025)
Dne 10. října 2025 večer došlo na silnici III/3089 v katastru obce Lejšovka k havárii osobního vozidla Škoda Octavia, jehož řidička zřejmě vlivem mikrospánku vyjela mimo komunikaci a havarovala v přilehlém poli. Vozidlo se převrátilo přes střechu, řidička byla převezena do nemocnice. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle byla odhadnuta na cca 200 tisíc korun.
Nehoda u obce Smržov (12.10.2025)
Třetí událost se odehrála dne 12. října 2025 brzy ráno, opět na silnici III/3089 u obce Smržov. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia měl uvést, že se vyhýbal lesní zvěři, přičemž vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Po nehodě místo opustil, ale následně se na výzvu policie vrátil. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na vozidle a přírodním porostu byla odhadnuta na cca 31 tisíc Kč.
Ve všech případech nebyla jako příčina nehody zjištěna technická závada vozidla. Veškeré okolnosti a příčiny dopravních nehod vyšetřují královéhradečtí dopravní policisté.
V souvislosti s výše uvedenými dopravními nehodami upozorňujeme všechny řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti při jízdě. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost aktuálním povětrnostním podmínkám, vyvarovat se řízení v únavě, plně se věnovat provozu a v případě nehody postupovat dle zákona. Prevence a ohleduplnost jsou nezbytné pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
por. Bc. Martina Jandová
13.10.2025