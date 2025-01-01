Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dopravní nehody na konkrétním úseku komunikace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí informací
Dne 3. prosince 2025 jsme obdrželi Vaši žádost podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve které žádáte o poskytnutí informací týkajících se dopravních nehod, ke kterým došlo v úseku komunikace v oblasti Brno Ivanovice.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám na základě Vaší žádosti zasílá v příloze statistický výstup obsahující požadované informace.
