Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost za leden - červen 2026
Statistika dopravních nehod za 1. pololetí.
Statistika viz níže.
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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Statistika dopravních nehod za 1. pololetí.
Statistika viz níže.
MVČR
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