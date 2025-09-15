Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (8. - 14. 9. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu došlo k tragickým nehodám na Mostecku a Teplicku.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 169 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřely 2 osoby, těžce zraněno bylo 5 osob a 41 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 187 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 21, CV – 18, LT – 25, LN – 16, MO – 24, TP - 32, UL – 30, DO Řehlovice – 3.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 101 případech. Ve 25 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a v 17 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 3 řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.
15. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje