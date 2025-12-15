Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (8. - 14. 12. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu vyhasl při dopravní nehodě jeden lidský život. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 175 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, těžké zranění utrpěly 3 osoby a 30 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 11 965 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 22, CV – 23, LT – 24, LN – 15, MO – 33, TP - 25, UL – 27, DO Řehlovice – 6.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 96 případech. Ve 28 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a v 16 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 5 řidičů pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.

15. prosince 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

