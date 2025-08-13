Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (4. - 10. 8. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu vyhasly během dopravních nehod dva životy. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 157 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřely 2 osoby, těžké zranění utrpěly též 2 osoby a 51 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 15 200 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 30, CV – 22, LT – 16, LN – 16, MO – 28, TP - 23, UL – 18, DO Řehlovice – 4.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 102 případech. Ve 21 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a v 15 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 8 řidičů pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.

13. srpna 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 