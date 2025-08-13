Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (4. - 10. 8. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu vyhasly během dopravních nehod dva životy.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 157 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřely 2 osoby, těžké zranění utrpěly též 2 osoby a 51 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 15 200 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 30, CV – 22, LT – 16, LN – 16, MO – 28, TP - 23, UL – 18, DO Řehlovice – 4.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 102 případech. Ve 21 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a v 15 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 8 řidičů pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.
13. srpna 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje