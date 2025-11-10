Policie České republiky  

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (3. - 9. 11. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu vyhasl při dopravní nehodě jeden lidský život. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 165 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, těžké zranění utrpěly 2 osoby a 41 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 991 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 17, CV – 21, LT – 27, LN – 17, MO – 31, TP - 19, UL – 29, DO Řehlovice – 4.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 100 případech. V 15 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 22 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 5 řidičů pod vlivem alkoholu a 1 řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.

10. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

