Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (29. 9. - 5. 10. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - Nehody si v minulém týdnu vyžádaly pouze lehká zranění.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 199 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách nebyla žádná osoba usmrcena ani těžce zraněna, lehké zranění utrpělo 32 osob. Hmotná škoda byla odhadnuta na 14 270 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 31, CV – 22, LT – 31, LN – 15, MO – 26, TP - 26, UL – 40, DO Řehlovice – 8.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 117 případech. Ve 20 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 28 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 3 řidiči pod vlivem omanných a psychotropních látek.
6. října 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje