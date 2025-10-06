Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (29. 9. - 5. 10. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - Nehody si v minulém týdnu vyžádaly pouze lehká zranění. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 199 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách nebyla žádná osoba usmrcena ani těžce zraněna, lehké zranění utrpělo 32 osob. Hmotná škoda byla odhadnuta na 14 270 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 31, CV – 22, LT – 31, LN – 15, MO – 26, TP - 26, UL – 40, DO Řehlovice – 8.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 117 případech. Ve 20 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 28 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 3 řidiči pod vlivem omanných a psychotropních látek.

6. října 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

