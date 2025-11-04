Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (27. 10. - 2. 11. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - K tragické nehodě došlo na Ústecku.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 168 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, těžké zranění utrpěly 2 osoby a 34 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 464 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 28, CV – 21, LT – 19, LN – 13, MO – 23, TP - 25, UL – 34, DO Řehlovice – 5.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 82 případech. Ve 25 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 21 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 2 řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.
4. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje