Policie České republiky  

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (27. 10. - 2. 11. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - K tragické nehodě došlo na Ústecku. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 168 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, těžké zranění utrpěly 2 osoby a 34 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 464 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 28, CV – 21, LT – 19, LN – 13, MO – 23, TP - 25, UL – 34, DO Řehlovice – 5.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 82 případech. Ve 25 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 21 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 2 řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek.

4. listopadu 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

