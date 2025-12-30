Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (22. - 28. 12. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu vyhasl při dopravní nehodě jeden lidský život.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 118 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, žádná osoba nebyla těžce zraněna a 24 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 7 005 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 14, CV – 11, LT – 17, LN – 9, MO – 25, TP - 18, UL – 22, DO Řehlovice – 2.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 68 případech. V 8 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 28 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod byli 4 řidiči pod vlivem alkoholu a 1 řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.
30. prosince 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje