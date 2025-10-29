Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (20. - 26. 10. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - Žádný lidský život minulý týden na silnicích v kraji nevyhasl.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 166 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách nezemřela žádná osoba, 2 osoby utrpěly těžké zranění a 35 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 13 407 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 29, CV – 24, LT – 18, LN – 9, MO – 18, TP - 25, UL – 39, DO Řehlovice – 4.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 98 případech. V 15 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 20 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod byli 3 řidiči pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.
29. října 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraj