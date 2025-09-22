Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (15. - 21. 9. 2025)
ÚSTECKÝ KRAJ - Žádný lidský život minulý týden na silnicích v kraji nevyhasl.
V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 158 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách nezemřela žádná osoba, 4 osoby utrpěly těžké zranění a 43 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 12 193 000 korun.
Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 14, CV – 15, LT – 18, LN – 11, MO – 26, TP - 38, UL – 33, DO Řehlovice – 3.
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to v 86 případech. Ve 26 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a v 19 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod byli 2 řidiči pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omanných a psychotropních látek.
22. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraj