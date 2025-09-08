Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní nehodovost v uplynulém týdnu (1. - 7. 9. 2025)

ÚSTECKÝ KRAJ - K tragické nehodě došlo na Teplicku. 

V minulém týdnu došlo v Ústeckém kraji ke 173 dopravním nehodám a haváriím. Při nehodách zemřela 1 osoba, žádná osoba nebyla těžce zraněna a 65 osob se zranilo lehce. Hmotná škoda byla odhadnuta na 13 484 000 korun. 

Počet nehod v jednotlivých okresech: DC – 17, CV – 16, LT – 22, LN – 20, MO – 23, TP - 40, UL – 28, DO Řehlovice – 7.

Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 104 případech. Ve 28 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě a ve 21 případech nepřiměřená rychlost. Z celkového počtu dopravních nehod bylo 7 řidičů pod vlivem alkoholu a žádný řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.

8. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
tisková mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

