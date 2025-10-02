Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravní nehoda v Netolicích
Opilý řidič narazil do několika zaparkovaných vozů.
Včera po půl desáté večerní vyjížděli prachatičtí dopravní policisté na oznámenou dopravní nehodu v netolické Gregorově ulici, kde měl řidič „nabourat“ tři zaparkovaná vozidla. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Opel Insignia jel v Netolicích po zmíněné ulici, kde z jízdního pruhu vjel vpravo, kde postupně narazil do zaparkovaných osobních vozidel.
Policisté muže vyzvali k provedení testu na zjištění alkoholu v dechu, kdy výsledek měření převýšil 2 promile. Stejný výsledek byl zjištěn i po pár minutách opakovaném testu.
37letému muži byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
2. října 2025