Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda v Netolicích

Opilý řidič narazil do několika zaparkovaných vozů. 

Včera po půl desáté večerní vyjížděli prachatičtí dopravní policisté na oznámenou dopravní nehodu v netolické Gregorově ulici, kde měl řidič „nabourat“ tři zaparkovaná vozidla. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Opel Insignia jel v Netolicích po zmíněné ulici, kde z jízdního pruhu vjel vpravo, kde postupně narazil do zaparkovaných osobních vozidel.

Policisté muže vyzvali k provedení testu na zjištění alkoholu v dechu, kdy výsledek měření převýšil 2 promile. Stejný výsledek byl zjištěn i po pár minutách opakovaném testu.

37letému muži byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

2. října 2025  

Odkazy do noveho okna

Poškození vozidel v Netolicích 1

Poškození vozidel v Netolicích 1 

Detailní náhled

Poškození vozidel v Netolicích 2

Poškození vozidel v Netolicích 2 

Detailní náhled

Poškození vozidel v Netolicích 3

Poškození vozidel v Netolicích 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 