Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda v katastru obce Doubí u Liberce
Řidič naštěstí vyvázl bez zranění.
Předešlého dne krátce před půl osmou večer došlo k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 35 ve směru od Děčína na Turnov v katastru obce Doubí u Liberce. Řidič s osobním vozidlem značky BMW nepřizpůsobil rychlost své jízdy stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám, vlivem čehož se vozidlo v mírné pravotočivé zatáčce dostalo do přetáčivého smyku. Přejelo vpravo za okraj komunikace, kde došlo ke střetu přední částí vozidla se svodidly, kdy náraz vozidlo ještě přetočil a došlo tak k dalšímu střetu zadní částí vozu.
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění a alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Technická závada jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Výše škody na svodidlech činí odhadem 8 tisíc korun. Škoda na vozidle už je podstatně vyší. Odhadem činí 120 tisíc korun. Uvedenou dopravní nehodou šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.
por. Bc. Klára Jeníčková
26. září 2025