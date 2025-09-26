Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní nehoda v katastru obce Doubí u Liberce

Řidič naštěstí vyvázl bez zranění. 

Předešlého dne krátce před půl osmou večer došlo k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 35 ve směru2.jpg od Děčína na Turnov v katastru obce Doubí u Liberce. Řidič s osobním vozidlem značky BMW nepřizpůsobil rychlost své jízdy stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám, vlivem čehož se vozidlo v mírné pravotočivé zatáčce dostalo do přetáčivého smyku. Přejelo vpravo za okraj komunikace, kde došlo ke střetu přední částí vozidla se svodidly, kdy náraz vozidlo ještě přetočil a došlo tak k dalšímu střetu zadní částí vozu. 

Naštěstí nedošlo k žádnému zranění a alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Technická závada jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Výše škody na svodidlech činí odhadem 8 tisíc korun. Škoda na vozidle už je podstatně vyší. Odhadem činí 120 tisíc korun. Uvedenou dopravní nehodou šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci.

por. Bc. Klára Jeníčková
26. září 2025

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 