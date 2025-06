Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Karlových Varech

KARLOVARSKO - S vozidlem narazil do stromu.

Ve čtvrtek 26. června letošního roku kolem sedmnácté hodiny došlo na pozemní komunikaci číslo I/20 v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního vozidla značky Peugeot. K té mělo dojít tak, že šestasedmdesátiletý řidič jedoucí ve směru od Karlových Varů do Jenišova zřejmě vlivem mikrospánku přejel do protisměru, vyjel mimo pozemní komunikaci a narazil do stromu. Vlivem nárazu bylo vozidlo odraženo do oplocení zahrady.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 220 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření.

nprap. Jan Bílek

27.6.2025

