Dopravní nehoda u Strunkovic nad Volyňkou

Strakonice – Nehoda se neobešla bez zranění.

Dopravní nehoda tří vozidel dnes, ve čtvrtek 9. ledna 2025, v 10:50 hodin omezila dopravu na silnici nedaleko železničního přejezdu u Strunkovic nad Volyňkou. Řidička osobního automobilu Škoda Superb jedoucí od Volyně dostala na namrzlé vozovce smyk a vjela do protisměru, kde nejprve narazila do boku protijedoucího vozidla značky Toyota, které následně skončilo na boku v silničním příkopu. Poté se čelně střetla s vozidlem značky Ford. Řidič fordu utrpěl lehké zranění, řidička škody Superb byla těžce zraněna. Řidič vozidla Toyota vyvázl bez zranění. Na místě nehody zasahovali dopravní policisté, kteří celou situaci vyšetřovali. Provoz byl řízen kyvadlově policisty z obvodního oddělení Volyně do 13 hodin. Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

9. ledna 2025

