Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda u Rádla
Prověřujeme okolnosti střetu dodávky s dopravním značením. Uzavřen jeden jízdní pruh ve směru na Prahu.
Dnes, krátce před devátou hodinou došlo ze zatím nezjištěných příčin ke střetu dodávky s dopravním značením. Nehoda se stala na 32. kilometru silnice I/35, za křižovatkou Rádlo, ve směru od Liberce na Prahu. Jeden jízdní pruh ve směru na Hodkovice je z důvodu vyšetřování dopravní nehody uzavřen.
Jsme na místě, řídíme dopravu. Úsekem projíždějte se zvýšenou opatrností.
11. srpna 2025
por. Vojtěch Robovský