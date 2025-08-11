Policie České republiky  

Dopravní nehoda u Rádla

Prověřujeme okolnosti střetu dodávky s dopravním značením. Uzavřen jeden jízdní pruh ve směru na Prahu. 

Dnes, krátce před devátou hodinou došlo ze zatím nezjištěných příčin ke střetu dodávky s dopravním značením. Nehoda se stala na 32. kilometru silnice I/35, za křižovatkou Rádlo, ve směru od Liberce na Prahu. Jeden jízdní pruh ve směru na Hodkovice je z důvodu vyšetřování dopravní nehody uzavřen. 

Jsme na místě, řídíme dopravu. Úsekem projíždějte se zvýšenou opatrností.  

11. srpna 2025
por. Vojtěch Robovský
 

