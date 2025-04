Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Ostrova

KARLOVARSKO – Policisté hledají svědky dopravní nehody.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního a nákladního automobilu, ke které došlo v úterý 1. dubna letošního roku kolem půl šesté hodiny ranní na pozemní komunikaci číslo I/13. K té mělo dojít tak, že řidička osobního vozidla značky Volkswagen měl jet ve směru z Ostrova do obce Květnová, kdy před sjezdem do Jáchymova měla přejíždět z pravého do levého jízdního pruhu. Při tom měla zřejmě přehlédnout projíždějící nákladní automobil, kdy došlo ke střetu. Neznámý řidič dosud nezjištěného nákladního vozidla nesplnil povinnosti dané zákonem a z místa dopravní nehody ujel.

Policisté provedli u řidičky osobního vozidla značky Volkswagen orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

2.4.2025

