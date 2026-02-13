Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní nehoda u obce Dolní Řasnice uzavřela komunikaci č. 291 na Liberecku

Policisté z dopravního inspektorátu v Liberci šetří nehodu tří vozidel se zraněním, ke které došlo 10. února 2026. 

V úterý 10. února 2026, krátce po 16. hodině, vyjeli dopravní policisté z Liberce7.jpg k dopravní nehodě v katastru obce Dolní Řasnice, kde došlo ke střetu tří vozidel. Událost se stala na silnici II. třídy č. 291. Řidič vozidla Toyota z nezjištěných příčin přejel do protisměru, důsledkem čehož se střetl s protijedoucím vozem VW Touran. Během této kolize se Toyota následně střetla i s dalším protijedoucím vozidlem Škoda Fabia. Během nehody se zranilo celkem šest osob, které byly Zdravotní záchrannou službou Liberec transportovány do nemocničního zařízení. Jedna z osob byla přepravena leteckou záchrannou službou. Přítomnost alkoholu u všech tří řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.

Vzhledem k rozsahu nehody policisté tuto komunikaci uzavřeli. K plnému obnovení provozu došlo krátce před 23. hodinou.

13. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 