Policie České republiky  

Dopravní nehoda u obce Dolní Řasnice uzavřela komunikaci č. 291 na Liberecku
Policisté z dopravního inspektorátu v Liberci šetří nehodu tří vozidel se zraněním, ke které došlo 10. února 2026.
V úterý 10. února 2026, krátce po 16. hodině, vyjeli dopravní policisté z Liberce k dopravní nehodě v katastru obce Dolní Řasnice, kde došlo ke střetu tří vozidel. Událost se stala na silnici II. třídy č. 291. Řidič vozidla Toyota z nezjištěných příčin přejel do protisměru, důsledkem čehož se střetl s protijedoucím vozem VW Touran. Během této kolize se Toyota následně střetla i s dalším protijedoucím vozidlem Škoda Fabia. Během nehody se zranilo celkem šest osob, které byly Zdravotní záchrannou službou Liberec transportovány do nemocničního zařízení. Jedna z osob byla přepravena leteckou záchrannou službou. Přítomnost alkoholu u všech tří řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.
Vzhledem k rozsahu nehody policisté tuto komunikaci uzavřeli. K plnému obnovení provozu došlo krátce před 23. hodinou.
13. února 2026
