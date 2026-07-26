Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dopravní nehoda u Lipenské přehrady
Řidič vjel s vozem do rodinného domu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Brzké ranní probuzení zažili dnes ráno po šesté hodině majitelé rodinného domku v katastru obce Loučovice, část Nové Domky, kdy jim do domu vjelo osobní vozidlo. Ihned informovali policisty na lince tísňového volání 158 a operační důstojník předal popis události i na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.
Po příjezdu českokrumlovských dopravních policistů a samotným šetřením bylo zjištěno, že v uvedenou dobu jel po silnici vedoucí od Přední Výtoně na Loučovice řidič osobní vozidla tovární značky BMW 330 D XDrive, kdy se pravděpodobně nevěnoval řízení, na rovném úseku přejel do protisměru, kde projel kovovým oplocením u rodinného domu a poté prorazil zdi bytové jednotky, takřka celou polovinou vozu vjel dovnitř.
Naštěstí za zdí byla technická část, kde bylo zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen, jízdní kola a další vybavení garáže. Řidič BMW se lehce zranil, kdy jej následně ošetřila přivolaná osádka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Požití alkoholu a jiných návykových látek bylo vyloučeno provedeným testem.
Předběžně způsobená škoda byla stanovena na nejméně 900 000 korun.
Policisté připomínají na zásady bezpečné jízdy a obezřetnost při ranních cestách!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. července 2026