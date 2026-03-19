Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Dopravní nehoda u lanovky

Řidič nákladního vozidla zavadil o lano, způsobil škodu za bezmála půl milionu korun. 

Dopravní policisté vyjížděli dnes před půl devátou ráno k netradiční dopravní nehodě, ke které došlo u horní stanice sedačkové lanové dráhy Zadov – Churáňov v katastru obce Stachy. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič nákladního vozidla Mercedes-Benz Actros, který podjížděl zmíněnou lanovou dráhu, přičemž přehlédl lano, které se nacházelo v menší výšce, než byla výška jeho vozidla, čímž došlo k uvolnění lana s kladkami a následnému poškození horní části kabiny nákladního vozidla Při dopravní nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo. Lanová dráha byla tou dobou mimo provoz. Orientační dechová zkouška u řidiče byla negativní. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 300 000 korun a na lanové dráze na zhruba 200 000 korun.  

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
19. března 2026

Odkazy do noveho okna

DN NA Churáňov

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 