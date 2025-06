Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Karlových Varů

KARLOVARSKO – Vozidlo skončilo na střeše.

V pondělí 2. června letošního roku krátce před šestou hodinou ranní došlo na pozemní komunikaci číslo I/6 u Karlových Varů k dopravní nehodě osobního vozidla. K té mělo dojít tak, že dvaatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Infiniti na 120 kilometru ve směru ze Sokolova do Karlových Varů zřejmě nepřizpůsobil rychlost, uvedl vozidlo do smyku a vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do plotu. Následně se osobní automobil přetočil přes střechu, přičemž na ní zůstal převrácený.

Při dopravní nehodě utrpěl zranění dvaatřicetiletý řidič a osmadvacetileté spolujezdkyně.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 210 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Jan Bílek

3.6.2025

