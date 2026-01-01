Policie České republiky  

AKTUALIZACE - Dopravní nehoda tří vozidel mezi Turnovem a Malou Skálou

Aktuálně složky Integrovaného záchranného systému zasahují u dopravní nehody tří vozidel na silnici č. I/10 u křižovatky s odbočkou do Dolánek. Tato silnice je v místě události nyní zcela obousměrně uzavřena. 

AKTUALIZACE ze dne 8. 1. 2026 ve 12.35 hodin:

Uvedený úsek silnice č. I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem byl zcela oběma směry zprůjezdněn.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Dnes dopoledne krátce po deváté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici první třídy číslo deset mezi Turnovem a Malou Skálou u křižovatky, kde je odbočka do Dolánek. Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že na místě došlo ke střetu tří osobních motorových vozidel, při kterém byla zraněna jedna osoba. Charakter jejího zranění a veškeré okolnosti celé události jsou aktuálně předmětem probíhajícího šetření. Na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Silnice je v místě dopravní nehody zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu policisté nyní odklánějí veškerou dopravu v Malé Skále přes Frýdštejn a v Turnově na kruhovém objezdu ve Vesecku také ve směru do Frýdštejna.


8. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

