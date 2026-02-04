Policie České republiky  

Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda osobního vozidla a chodce

Pátráme po svědcích dopravní nehody, při které utrpěl chodec vážná zranění. 

V pondělí 2. února letošního roku kolem šesté hodiny ranní došlo v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že řidiči osobního vozidla značky Seat jedoucímu ve směru od Ostrova na Sokolov měl na silnici č. I/6, konkrétně na sjezdu do Staré Role, vstoupit z pravé strany před vozidlo čtyřiačtyřicetiletý muž, který zřejmě přelezl svodidla. Při střetu utrpěl zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Dechová zkouška u řidiče osobního vozidla vyšla s negativním výsledkem. U chodce byl vzhledem ke zranění nařízen odběr krve.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
 
nprap. Jan Bílek
4.2.2026

