Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravní nehoda osobního vozidla a chodce
Pátráme po svědcích dopravní nehody, při které utrpěl chodec vážná zranění.
V pondělí 2. února letošního roku kolem šesté hodiny ranní došlo v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že řidiči osobního vozidla značky Seat jedoucímu ve směru od Ostrova na Sokolov měl na silnici č. I/6, konkrétně na sjezdu do Staré Role, vstoupit z pravé strany před vozidlo čtyřiačtyřicetiletý muž, který zřejmě přelezl svodidla. Při střetu utrpěl zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Dechová zkouška u řidiče osobního vozidla vyšla s negativním výsledkem. U chodce byl vzhledem ke zranění nařízen odběr krve.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na číslo 974 366 408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
4.2.2026