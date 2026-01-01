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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravní nehoda nákladního a dodávkového vozidla na dálnici D1 u Kroměříže

Jeden řidič utrpěl zranění. 

Před čtvrtou hodinou ranní uzavřela na několik hodin dopravní nehoda dálnici D1 ve směru na Brno na 254. km u Kroměříže. Řidič nákladního vozidla za dosud nevyjasněných příčin a okolností narazil do zadní části odtahového vozu jedoucího ve stejném směru. Kamion dodávku i s odtahovým přívěsem, na kterém přepravovala další vozidlo, odmrštil na svodidlo. Po nárazu najel na středové svodidlo i tahač, čímž došlo k jeho převrácení na pravý bok i s návěsem. U devětačtyřicetiletého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to čtyři desetiny promile. Přesnou příčinu a okolnosti této dopravní nehody šetří dopravní policisté. 

22. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

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Nehoda D1

Nehoda D1 

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