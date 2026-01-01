Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dopravní nehoda nákladního a dodávkového vozidla na dálnici D1 u Kroměříže
Jeden řidič utrpěl zranění.
Před čtvrtou hodinou ranní uzavřela na několik hodin dopravní nehoda dálnici D1 ve směru na Brno na 254. km u Kroměříže. Řidič nákladního vozidla za dosud nevyjasněných příčin a okolností narazil do zadní části odtahového vozu jedoucího ve stejném směru. Kamion dodávku i s odtahovým přívěsem, na kterém přepravovala další vozidlo, odmrštil na svodidlo. Po nárazu najel na středové svodidlo i tahač, čímž došlo k jeho převrácení na pravý bok i s návěsem. U devětačtyřicetiletého řidiče kamionu, který utrpěl zranění, byl zjištěn alkohol, a to čtyři desetiny promile. Přesnou příčinu a okolnosti této dopravní nehody šetří dopravní policisté.
22. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.