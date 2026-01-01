Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dopravní nehoda na Železnobrodsku
Aktuálně stále šetříme dopravní nehodu, která se stala na silnici č. I/10 mezi Železným Brodem a Splzovem.
Dnes ve 13 hodin policisté na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici první třídy číslo 10 mezi Železným Brodem a Splzovem, při které došlo k čelnímu střetu nákladního a osobního vozidla. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Policisté aktuálně šetří veškeré okolnosti celé vážné události. Při uvedeném střetu řidička osobního vozidla utrpěla středně těžké zranění, se kterým byla letecky transportována do liberecké nemocnice. Řidič nákladního vozu naštěstí zůstal nezraněn. Řidička i řidič ve vozidlech cestovali sami.
Aktuálně je silnice v uvedeném úseku mezi Železným Brodem a Splzovem zcela uzavřena. Policisté dopravu odklánějí v Železném Brodě směrem na Koberovy a ve Splzově do Bzí a Huntířova. Nákladní kamionová doprava je v Turnově vedena na kruhovém objezdu u firmy Ontex do Jenišovic.
10. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí